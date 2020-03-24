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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    taraftarların sorularını yanıtladı

    taraftarların sorularını yanıtladı. Çakır, " finalindesin ve son dakikada rakip tehlikeli yerden frikik atacak. başında kimi istemezsin?" şeklinde gelen soruya "Messi" yanıtını verdi…

    Messi atmasın!
    Uğurcan Çakır taraftarların sorularını yanıtladı. Çakır, " finalindesin ve son dakikada rakip tehlikeli yerden frikik atacak. başında kimi istemezsin?" şeklinde gelen soruya "Messi" yanıtını verdi…

    KARANTİNADA CS GO ZAMANI
    Bordo-Mavili takımın yıldızları , Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak ve Doğan Erdoğan evde CS GO oynayarak stres attılar.

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