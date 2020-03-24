Uğurcan Çakır taraftarların sorularını yanıtladı. Çakır, "Şampiyonlar Ligi finalindesin ve son dakikada rakip tehlikeli yerden frikik atacak. Topun başında kimi istemezsin?" şeklinde gelen soruya "Messi" yanıtını verdi…
KARANTİNADA CS GO ZAMANI
Bordo-Mavili takımın yıldızları Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak ve Doğan Erdoğan evde CS GO oynayarak stres attılar.
KARANTİNADA CS GO ZAMANI
Bordo-Mavili takımın yıldızları Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Abdülkadir Parmak ve Doğan Erdoğan evde CS GO oynayarak stres attılar.
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