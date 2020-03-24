Olimpiyatlar erteleniyor

Ve 2020 Olimpiyat Oyunları erteleniyor… IOC önceki gün Kovid- 19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine yönelik bir video konferans düzenlemiş ve 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi gerektiği bildirilmişti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe de sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi. Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığını vurguladı. Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde oyunlara sporcu göndermeyeceğini duyurdu.
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