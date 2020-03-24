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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Olimpiyatlar erteleniyor

    ’nin Oyunları’nın ertelenmesi görüşünü bildirmesinin ardından de sporcuların sağlığına öncelik vererek 'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

    Olimpiyatlar erteleniyor
    Ve Oyunları erteleniyor… önceki gün Kovid- 19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo 'nın geleceğine yönelik bir video konferans düzenlemiş ve 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi gerektiği bildirilmişti. de sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi. Abe, Uluslararası nin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığını vurguladı. Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde oyunlara sporcu göndermeyeceğini duyurdu.

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