Kimi evden video paylaştı kimisi de yaşlılara yardım etti! İşte spor dünyasından corona günlüğü...

LIONEL MESSİ
Barça'nın yıldızı Messi evde çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaştı.
MARTIN LINNES
G.Saraylı Martin Linnes, vaktini evde eşiyle birlikte oyun oynayarak geçiriyor.
ALİ PALABIYIK
Ünlü hakemimiz Ali Palabıyık evden dışarı çıkana kırmızı kart gösterdi…
UMUT BULUT
Malatyaspor oyuncularının bireysel çalışmalarını internetten takip ediyor.
ADANASPOR
Adanasporlu futbolcular dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım etti…
BÜLENT UYGUN
Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun evinden "Dışarı çıkmayın" dedi.
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