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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Kimi evden video paylaştı kimisi de yaşlılara yardım etti! İşte spor dünyasından corona günlüğü...

    Spor dünyası coronavirüse karşı mesaj vermeye devam ediyor. Kimileri evden video paylaşırken kimileri de sokağa çıkamayan yaşlılara yardım etti. Adanalı oyuncuların yaşlılara yardım etmesi beğeni topladı. Messi çocuklarıyla evden paylaşımda bulundu. Hakem evden çıkana gösterdi…



    LIONEL MESSİ
    Barça'nın yıldızı Messi evde çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaştı.



    MARTIN LINNES
    G.Saraylı Martin Linnes, vaktini evde eşiyle birlikte oyun oynayarak geçiriyor.


    ALİ PALABIYIK
    Ünlü hakemimiz Ali Palabıyık evden dışarı çıkana kırmızı kart gösterdi…



    UMUT BULUT
    Malatyaspor oyuncularının bireysel çalışmalarını internetten takip ediyor.



    ADANASPOR
    Adanasporlu futbolcular dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım etti…



    BÜLENT UYGUN
    Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun evinden "Dışarı çıkmayın" dedi.

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