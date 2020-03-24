UMUT BULUT Malatyaspor oyuncularının bireysel çalışmalarını internetten takip ediyor.

LIONEL MESSİ Barça'nın yıldızı Messi evde çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Kimi evden video paylaştı kimisi de yaşlılara yardım etti! İşte spor dünyasından corona günlüğü...