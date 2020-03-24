Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2020 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2020 11:08
    ABONE OL

    Alman ismin peşinde! Sergen Yalçın 'i istedi

    Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin boşluğunu doldurmak isteyen , Freiburg'un 25 yaşındaki futbolcusu 'i takibe aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın oyuncu için olumlu rapor verdi.

    'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sınırlı bütçe ile bir takım kurmak zorunda olan teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mısırlı oyuncu Elneny'nin yerine alınacak oyuncuya bonservis ödenmesini istemiyor. O mevki için pas duvarı olmanın dışında biraz da öne oynamasını yeterli gören başarılı teknik adam önüne gelen ilk ismin olduğu öğrenildi. Almanya'nın Freiburg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşması sezon sonunda bitiyor.

    GİRİŞİMLERE BAŞLAYALIM
    Alman oyuncu için teknik patron Sergen Yalçın'ın, "Bu tipte, genç bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu doğru. Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli olmayacak, Şimdiden girişimlere başlayarak oyuncuyla görüşmelere hemen başlayalım. 100. yılda bizi şampiyon yapan kadrodaki isimlerden Fabian Ernst kadar oynaması bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca bu oyuncu daha da genç. Sadece 10 numarada değil, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Çok fazla gecikmeden işi bitirmek bize büyük bir avantaj sağlar" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    282 KARSILASMADA 43 GOL-28 ASiST
    Alman oyuncu Janik Haberer bugüne kadar toplamda 282 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Haberer, ayrıca 28 de asist yaparak; toplamda 71 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Beşiktaş Alman ismin peşinde! Sergen Yalçın Janik Haberer'i istedi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri