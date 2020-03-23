"TAAHHÜDÜN SONUNA KADAR BURADAYIM"

Trezeguet, kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım. Sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım." diye konuştu.

Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol 3 asiste imza attı.