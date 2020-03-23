



Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak.