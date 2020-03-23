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    • 23.03.2020 11:21
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    'ın genç yıldızı 'a kancası

    Bu yıl teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper , dünya devlerinin ilgisini çekti. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ın altyapıdan çıkarak Almanya'nın yolunu tutmasının ardından, bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakın takibe aldı. Genç yıldız için 'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği, Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi.



    Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve ligdeki Konyaspor maçlarında forma verdiği Emin Bayram, Avrupa'nın radarında. 16 yaşındaki başarılı stoper, Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir.

    Ozan'ı kısa sürede parlatıp, 11 milyon Euro'ya Schalke 04'e satan Cim Bom'da, genç Emin'le ise Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.



    Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak.



    Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.

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