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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    'de lar kapıya dayandı! 1.5 aylık süreçte 600 milyon T’Lye yakın ödeme var...

    Nisan ayının sonuna kadar yaklaşık 600 milyon TL ödemesi olan 'de nakit sıkıntısı baş ağrıtıyor. Başkan bu sorunu çözmek için orta vadeli arayışına girdiği ifade ediliyor. Başta şubesi olmak üzere ve voleybol branşları için yapılacak ödemeler için çözüm aranırken finansal kaynak için en ucuz maliyetlerin araştırıldığı öğrenildi.

    Borçlar kapıya dayandı
    Nisan ayının sonuna kadar yaklaşık 600 milyon TL ödemesi olan 'de nakit sıkıntısı baş ağrıtıyor. Başkan bu sorunu çözmek için orta vadeli arayışına girdiği ifade ediliyor. Başta şubesi olmak üzere ve voleybol branşları için yapılacak ödemeler için çözüm aranırken finansal kaynak için en ucuz maliyetlerin araştırıldığı öğrenildi.




    Tapulu arazi satışlarının içi bu süre zarfında gündemde olmadığı yurt dışı kaynakların öncelikli olduğu da gelen haberler arasında. Bu arada yönetim geçtiğimiz günlerde ödemelerin öncelikli olarak Obradovic ve basketbol takımına yapıldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

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