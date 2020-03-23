



24 SAAT GÖZLEM ALTINDALAR

Türk Telekom ile 15 Mart'ta, Bursaspor ile de 18 Mart'ta mücadele eden Anadolu Efes de şu an diken üzerinde. Kulüpte kırmızı alarm verilirken, herkesin sağlık durumu 24 saat takipte tutuluyor.