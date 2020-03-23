Fenerbahçe Beko önceki gün büyük bir şokla sarsılmıştı… Takımın 4 oyuncusu ve 1 idarecisi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 4 basketbolcunun ikinci test sonuçları beklenirken, ismi açıklanmayan idarecinin testinin pozitif çıktığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.
ŞÜPHE YOK AMA TEST YAPILACAK
Bu gelişme sonrası 5 kulüpte daha kırmızı alarm verildi. Fener 8 Mart'ta Beşiktaş, 15 Mart'ta Tofaş ile oynamıştı. Beşiktaş'ta virüs şüphesine rastlanmasa da önlem olarak herkese test yapılabileceği belirlendi.
DURUMLARI KONTROL EDİLİYOR
TOFAŞ ise takımdaki tüm isimlerin sağlık durumlarının sürekli kontrol edildiğini açıkladı. Beşiktaş'ın 11 Mart'ta karşılaştığı Türk Telekom ve 15 Mart'ta oynadığı Bursaspor'da da corona endişesi yaşanıyor.
24 SAAT GÖZLEM ALTINDALAR
Türk Telekom ile 15 Mart'ta, Bursaspor ile de 18 Mart'ta mücadele eden Anadolu Efes de şu an diken üzerinde. Kulüpte kırmızı alarm verilirken, herkesin sağlık durumu 24 saat takipte tutuluyor.
BASKETÇİLERE 6 MADDELİK YENİ KONTRAT
Birçok kulüp, F.Bahçe'deki coronavirüs şoku sonrası yabancı oyuncularına yeni kontrat yapıyor
Basketbol Süper Lig kulüpleri potaya sıçrayan coronavirüs şoku sonrası yeni önlemler alıyor. Kulüplerin yabancı oyuncularıyla 6 maddelik yeni kontratlar yapacağı öğrenildi. Oyuncular Türkiye'de kalmak veya gitmekte özgür olacak. Ancak 14 gün karantina zorunlu tutulacak. Oyunculara tüm alacakları ödenecek. Liglerin başlama tarihi uzarsa mevcut sözleşmeler devam edecek.
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