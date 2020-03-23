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    • 23.03.2020 10:49
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    : 'de sürpriz ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu

    'de uzun süredir takımının başında olan Sırp koç Obradovic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sırp basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre Obradovic'in yerine takımın başında Sarunas Jasikevicius'un geçeceği belirtildi.

    F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Yerine gelecek isim belli oldu

    Bu sezon kötü günler geçiren Beko'da başantrenör ile yolların ayrılacağı iddia edildi. gelişmesini Sırp basını duyururken sarı lacivertli takımın başına geçecek yeni hocayı da açıkladılar...

    Fenerbahçe Beko'ya Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere birçok büyük başarı yaşatan Obradovic'le yollar ayrılacağı iddia edildi. Yine iddiaya göre Obradovic'in yerine gelecek isim ise .

    Sırp basınının iddiasına göre Obradovic, ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Buna göre tecrübeli koç sezon sonunda takımdan ayrılacak.

    Fenerbahçe'ye 5 kez Euroleague'de Final-Four oynatan deneyimli başantrenör, 1 kez daha şampiyonluk sevinci yaşattı. Obra'nın yerine geçecek ismin de tanıdık bir koç olduğu bilgisi verildi.

    Sırp basını, Fenerbahçe Beko eski oyuncularından Zalgris Kaunas'ın başında olan Sarunas Jasikevicius'un takımı çalıştıracağını iddia etti. Litvanyalı başantrenörü Fenerbahçe'nin yanı Panathinaikos ve Barcelona'nın da istediği biliniyor...

    2013'ten bu yana Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, sarı lacivertlileri THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez Dörtlü-Final'e taşırken, bir şampiyonluk kazandı.

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