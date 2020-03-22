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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    Spor dünyası şokta! Beko'da Coronavirüs kabusu

    Basket Takımı, bazı idareci ve oyuncuların corona şüphesiyle hastaneye kaldırılığını açıkladı. Gün boyu yapılan testlerin ardından oyuncular evlerine gönderildi. ’nın ise corona testi pozitif çıktı.

    Fenerbahçe’de 'Corona' kabusu
    Fenerbahçe Beko'da coronavirüs depremi... Sarı-Lacivertli kulüp bazı oyuncularında ve idari kadroda coronavirüs şüphesi olduğunu ve şüpheli isimlerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Oyuncular dahil 35 kişiye yapılan testler neticesinde 'da coronavirüse rastlandı.

    BASKETBOLCULAR TABURCU EDİLDİ
    Testten geçen oyuncuların hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik durumun olmadığı açıklandı. Datome, Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Tarık Biberovic'te corona şüphesi bulunduğu iddia edildi.



    İKİNCİ TEST BUGÜN ÇIKACAK
    Evlerinde karantinaya alınan basketbolcuların dün yapılan ikinci testin sonucu bugün çıkacak. Henüz kesin bir bulguya rastlanmayan Sarı- Lacivertli oyuncuların riski, testler kesinleşinceye kadar sürecek.



    CENK RENDA: MORALİM SIFIR!
    Coronavirüs testi pozitif çıkan İdari Menajer Cenk Renda ise yaptığı açıklamada, "Yüzde bir milyon coronayım. Zor bir durum, zor bir süreç. Moralim sıfır. Konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.




    ONLARLA DAHA FİNAL OYNAYACAĞIZ
    Beko'daki corona virüsü kabusuna Anadolu Efes'ten destek mesajı geldi... Efes'in koçu Ergin Ataman, "Çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahipler, onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız" yorumu yaptı.



    Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Dünya devi Barcelona'nın Türkçe hesabı da Fenerbahçe Beko'ya sosyal medyadan destek mesajı verdi.

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