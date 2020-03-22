Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınında gündeme dair özel açıklalamar yaptı. Liglerin yeniden başlaması için planladıkları tarihin 17-18 Nisan olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Eğer virüs testleri negatif çıkarsa antrenmanlara haftaya çarşamba günü başlayabiliriz. Sürecin gelişimine göre değişiklik de yaşanabilir. Lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemi gündemde yok. Bu Mehmet Sepil'in kendi görüşüdür. G.Saray Başkanı da play-off'a sıcak bakmamaktadır" dedi.
Futbolcuların bu süreçte örnek bir tutum ve dayanışma sergilediğini de belirten Ağaoğlu, "Takımdan ayrılmak isteyen oyuncumuz yok. Obi Mikel'in de İngiliz basısına yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını düşünüyorum" diye konuştu. Ağaoğlu ayrıca liglerin ertelenmesiyle ve TS Club'ların kapatılmasıyla gelirlerinin de kalmadığını söyledi.
KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Basket takımında bazı oyuncularda Coronavirüs şüphesi olması üzerine Ali Koç'u aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyeldi.
GİTMEK İSTEYEN YOK
Futbolcuların bu süreçte örnek bir tutum ve dayanışma sergilediğini de belirten Ağaoğlu, "Takımdan ayrılmak isteyen oyuncumuz yok. Obi Mikel'in de İngiliz basısına yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını düşünüyorum" diye konuştu. Ağaoğlu ayrıca liglerin ertelenmesiyle ve TS Club'ların kapatılmasıyla gelirlerinin de kalmadığını söyledi.
KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Basket takımında bazı oyuncularda Coronavirüs şüphesi olması üzerine Ali Koç'u aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyeldi.
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