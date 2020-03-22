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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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     Başkanı : Play-off gündemde yok

     Başkanı , A Spor canlı yayınında gündeme dair özel açıklalamarda bulundu. Ağaoğlu, "“Virüs testleri negatif çıkarsa takım çarşamba antrenmanlara bşalayabilir. Liglerin de ’da başlamasını hedefliyoruz. Şampiyonluk için play-off sitemi de gündemde yok” dedi.

    Play-off gündemde yok
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınında gündeme dair özel açıklalamar yaptı. Liglerin yeniden başlaması için planladıkları tarihin olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Eğer virüs testleri negatif çıkarsa antrenmanlara haftaya çarşamba günü başlayabiliriz. Sürecin gelişimine göre değişiklik de yaşanabilir. Lig şampiyonunun belirlenmesi için play-off sistemi gündemde yok. Bu Mehmet Sepil'in kendi görüşüdür. G.Saray Başkanı da play-off'a sıcak bakmamaktadır" dedi.

    GİTMEK İSTEYEN YOK
    Futbolcuların     bu süreçte örnek bir tutum ve dayanışma sergilediğini de belirten Ağaoğlu, "Takımdan ayrılmak isteyen oyuncumuz yok. Obi Mikel'in de İngiliz basısına yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını düşünüyorum" diye konuştu. Ağaoğlu ayrıca liglerin ertelenmesiyle ve TS Club'ların kapatılmasıyla gelirlerinin de kalmadığını söyledi.

    KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Basket takımında bazı oyuncularda Coronavirüs şüphesi olması üzerine 'u aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyeldi.

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