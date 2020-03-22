Spor dünyasında 'corona' günlüğü

HAGI
G.Saray'ın efsane oyuncusu Hagi, tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.
CENK TOSUN
Everton'da forma giyen Cenk Tosun oğlu ile birlikte paylaşımda bulundu.
PODOLSKİ
Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski'nin havuç dilimli görüntüsü dikkat çekti.
KARIUS
Beşiktaşlı Karius, evinin bahçesinde spor yaptığı görüntüyü paylaştı.
FALCAO
G.Saray'ın golcüsü Radamel Falcao, eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.
RONALDO
Ronaldo sosyal medyadan herşeyin yolunda gittiği mesajıyla görüntü paylaştı
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