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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    Spor dünyasında 'corona' günlüğü

    Coranavirüsü nedeniyle futbolcular evden video paylaşımları yapıyor. lardan yapılan paylaşımlarda futbolcular hünerlerine gösteriyor. 'dan, Hagi'ye, 'dan Karius'a kadar birçok ünlü futbolcu paylaşım yaptı. Antalyasporlu Podolski'nin baklavalı paylaşımı ise dikkat çekti.



    HAGI
    G.Saray'ın efsane oyuncusu Hagi, tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.



    CENK TOSUN
    Everton'da forma giyen Cenk Tosun oğlu ile birlikte paylaşımda bulundu.



    PODOLSKİ
    Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski'nin havuç dilimli görüntüsü dikkat çekti.



    KARIUS
    Beşiktaşlı Karius, evinin bahçesinde spor yaptığı görüntüyü paylaştı.



    FALCAO
    G.Saray'ın golcüsü Radamel Falcao, eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.



    RONALDO
    Ronaldo sosyal medyadan herşeyin yolunda gittiği mesajıyla görüntü paylaştı

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