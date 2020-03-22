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    • 22.03.2020 10:17
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    • 22.03.2020 10:17
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    'ta ayrılığı! Ülkesine döndü

    Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher, takımdan ve ülkeden ayrıldı. salgını nedeniyle ülkeden ayrıldığı öğrenilen Gotcher'in ailesini de yanına aldığı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta koronavirüs ayrılığı! Ülkesine döndü

    ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Amerikalı basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığı açıklandı.

    Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

    Fimic, oyuncunun ülkeden ayrıldığını belirterek, "Toddrick Gotcher, Beşiktaş'ın önemli bir parçasıydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı" ifadelerini kullandı. James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

    BURAK BIYIKTAY: UMARIM EN KISA ZAMANDA ATLATIRIZ
    Öte yandan TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Görünen bir semptom yok takımımızda. Test yaptırmayı planlıyoruz ama bu henüz mümkün değil sanırım önce semptomların görülmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce oynadığı maçlar var. Bu erteleme daha önce olmalıydı. Karar doğru ama okullar kapandığında ligler de durdurulmalıydı diye düşünüyorum. Biz herkesi evinde tutuyoruz. Çarşamba takımı çağırmıştım ama iptal etmiştim idmanı. O günden beri herkes evde. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe takımına geçmiş olsun diyorum" dedi.

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