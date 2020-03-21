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    • 21.03.2020 12:01
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    lu 'den baklavasıyla 'evde kal' çağrısı

    Süper Lig'in corona virüs nedeniyle ara vermesinin ardından futbolcular evlerinde istirahata çekildi. Fraport TAV lu futbolcular Charles ile Chico tuvalet kağıdı sektirdikleri videoları paylaşarak, taraftara evde kalmaları çağrısı yaptı. Bir dönem forması da giyen de hediye edilen baklavasının fotoğrafıyla "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.

    Podolski baklavayla 'evde kal'ıyor

    Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaşmasını istemeyen futbolcular 'Evde kal' çağrısına uyarken kendi aralarında bir oyun geliştirdi. Fraport TAV futbolcuları tuvalet kağıdı sektirme oyununda birbirlerine meydan okudu. Ülkesinde evinde bulunan Charles tuvalet kağıdını ayağında sektirdiği videoyu paylaşarak, Chico'ya meydan okudu. Chico da tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.

    "BAKLAVALARLA EVDE KALIYORUM"

    Kırmızı beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise kendisine gönderilen baklavasıyla fotoğraf çektirip, takipçilerine evde kalmaları paylaşımı yaptı.

    Podolski fotoğrafın altına "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı. Türk gelenek ve göreneklerine uygun çaylı, gözlemeli fotoğraflarıyla Türk sporseverlerin gönlünü kazanıyor.

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