Muslera, Donk ve Selçuk'tan büyük jest! Primlerini personele verdiler...

Galatasaray'da kaptanlardan örnek davranış... Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs dalgasının etkileri çığ gibi büyürken bu durumdan Florya çalışanları da etkilendi. Tesislerde çalışan emekçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gören G.Saray'ın kaptanları çok önemli bir karar aldı.
ARALARINDA BİR TOPLANTI YAPTI
Kaptanlardan Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan kendi aralarında bir toplantı yaparak, Florya'da çalışan personelin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dindirmek için elbirlirliği yaptılar.
KARAR ÇALIŞANLARI SEVİNDİRDİ
Galatasaray'ın kaptanları 1 maçlık primlerini tesislerde çalışan emekçilere dağıtma kararı aldı. 3 futbolcunun bu hareketi kulüp çalışanlarınca büyük bir sevinçle karşılandı.
FERNANDO MUSLERA 2'NCİ KEZ
Muslera daha önce de bir aylık maaşını şehit ailelerine bağışlamıştı. Galatasaray'ın 3 kaptanı, "Bu zamanda yardımlaşmak insanlıktır" yorumunu da yaptı.
ARALARINDA BİR TOPLANTI YAPTI
Kaptanlardan Muslera, Ryan Donk ve Selçuk İnan kendi aralarında bir toplantı yaparak, Florya'da çalışan personelin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dindirmek için elbirlirliği yaptılar.
KARAR ÇALIŞANLARI SEVİNDİRDİ
Galatasaray'ın kaptanları 1 maçlık primlerini tesislerde çalışan emekçilere dağıtma kararı aldı. 3 futbolcunun bu hareketi kulüp çalışanlarınca büyük bir sevinçle karşılandı.
FERNANDO MUSLERA 2'NCİ KEZ
Muslera daha önce de bir aylık maaşını şehit ailelerine bağışlamıştı. Galatasaray'ın 3 kaptanı, "Bu zamanda yardımlaşmak insanlıktır" yorumunu da yaptı.
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