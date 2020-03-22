Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Muslera, Donk ve Selçuk'tan büyük jest! Primlerini personele verdiler...

    ’ın kaptanları Muslera, Donk ve Selçuk coronavirüs nedeniyle ortaya çıkan kriz nedeniyle tesis çalışanlarının imdadına yetişti. 3 futbolcu 1 maaşlık primlerini çalışanlarına verdi.

    Kaptanlardan büyük jest
    Galatasaray'da kaptanlardan örnek davranış... Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs dalgasının etkileri çığ gibi büyürken bu durumdan Florya çalışanları da etkilendi. Tesislerde çalışan emekçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gören G.Saray'ın kaptanları çok önemli bir karar aldı.



    ARALARINDA BİR TOPLANTI YAPTI
    Kaptanlardan Muslera, ve kendi aralarında bir toplantı yaparak, 'da çalışan personelin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dindirmek için elbirlirliği yaptılar.



    KARAR ÇALIŞANLARI SEVİNDİRDİ
    'ın kaptanları 1 maçlık primlerini tesislerde çalışan emekçilere dağıtma kararı aldı. 3 futbolcunun bu hareketi kulüp çalışanlarınca büyük bir sevinçle karşılandı.



    FERNANDO MUSLERA 2'NCİ KEZ
    Muslera daha önce de bir aylık maaşını şehit ailelerine bağışlamıştı. Galatasaray'ın 3 kaptanı, "Bu zamanda yardımlaşmak insanlıktır" yorumunu da yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Muslera, Donk ve Selçuk'tan büyük jest! Primlerini personele verdiler...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri