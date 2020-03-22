Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre, Bebek'te Buket Büyükdere ile yürüyüş yaptı. İkili, gazetecilerin "Buket hanım soy isminizi aldı. Evlendiniz mi?'' sorusuna yıldız futbolcu, "Geçtiğimiz ay evlendik. Artık evli bir çiftiz. Her şey yolunda ve çok mutluyuz'' diyerek evlendiğini de ilk kez açıklamış oldu.
Buket Büyükdere ve Gökhan Töre, bir kaç kez görüntülendikten sonra sosyal medya da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmişlerdi. Hatta Buket Büyükdere, soy ismini Töre olarak değiştirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
Buket Büyükdere ve Gökhan Töre, bir kaç kez görüntülendikten sonra sosyal medya da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmişlerdi. Hatta Buket Büyükdere, soy ismini Töre olarak değiştirmişti.
DOĞAN SAVAŞ
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