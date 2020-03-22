alatyaspor'un

yıldızı'teile yürüyüş yaptı. İkili, gazetecilerinsorusuna yıldız futbolcu,diyerek evlendiğini de ilk kez açıklamış oldu.ve, bir kaç kez görüntülendikten sonra sosyal medya da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmişlerdi. Hatta, soy isminiolarak değiştirmişti.