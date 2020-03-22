Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'nin Alman yıldızı : Gidersem dönemem

    'nin Alman yıldızı , coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 'ya geri dönme düşüncesi olduğunu ancak çok ciddi kurallar olduğundan bunu gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Kruse, "Şu anda maalesef Almanya'ya geri dönme şansım yok... çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca 'dan hiçbir yere ayrılamıyoruz" diye konuştu.

    Gidersem dönemem
    Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya geri dönme düşüncesi olduğunu ancak çok ciddi kurallar olduğundan bunu gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Kruse, "Şu anda maalesef Almanya'ya geri dönme şansım yok... çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca 'dan hiçbir yere ayrılamıyoruz" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, Almanya'ya giderse geri dönemeyeceğini de sözlerine ekledi.

    Kruse 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı olduğunu belirterek, "Lig başlarsa ve ben dışarda olursam bu normal olmaz" dedi.

    15 GOLE KATKI VERDİ
    F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Max Kruse, bu sezon 23 karşılaşmada oynadı ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse: Gidersem dönemem
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri