Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya geri dönme düşüncesi olduğunu ancak çok ciddi kurallar olduğundan bunu gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Kruse, "Şu anda maalesef Almanya'ya geri dönme şansım yok... Kulüpte çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere ayrılamıyoruz" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, Almanya'ya giderse geri dönemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Kruse 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı olduğunu belirterek, "Lig başlarsa ve ben dışarda olursam bu normal olmaz" dedi.
15 GOLE KATKI VERDİ
F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Max Kruse, bu sezon 23 karşılaşmada oynadı ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Kruse 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı olduğunu belirterek, "Lig başlarsa ve ben dışarda olursam bu normal olmaz" dedi.
15 GOLE KATKI VERDİ
F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Max Kruse, bu sezon 23 karşılaşmada oynadı ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.