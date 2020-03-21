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    Son dakika: 'in eski başkanlarından koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in eski başkanlarından , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

    Real Madrid'e korona şoku! Hayatını kaybetti

    'in eski başkanlarından , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

    BÖBREK RAHATSIZLIĞI VE DİYABETİ BULUNYORDU
    Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

    Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

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