talyan

ALEX



SHAKHTAR'DAN

EURO

aktar

3'LÜ

ayserispor

REDBULL

NBA'DE

devi'nin coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İtalyan ekibi tüm kadroyu teste tabii tuttu., oyuncuların sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Kadroda bulunan milli oyuncu'ın da test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.efsane ismi'in'nda bulunan heykeline maske ve eldiven takılması dikkat çekti.Başkanı Rinat Akhmetov, devlete coronavirüs tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon Euro bağışladı.coronavirüs salgınınınoluşturduğuolumsuzluklarnedeniyle 1, 2 ve3. futbol liglerdeküme düşme sistemikaldırıldı.coranavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi tedbir aldı. Sarı-Kırmızılılar'da yönetim oyuncularına yurt dışıyasağı koydu. Hiçbir oyuncu Türkiye'yi terketmeyecek.Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com'daki antrenman videolarıyla ilham oluyor.takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha virüs tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakasının 14'e yükseldiği belirtildi.