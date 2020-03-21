İtalyan devi Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İtalyan ekibi tüm kadroyu teste tabii tuttu. Juventus, oyuncuların sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Kadroda bulunan milli oyuncu Merih Demiral'ın da test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.
ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN
F.Bahçe'nin efsane ismi Alex'in Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykeline maske ve eldiven takılması dikkat çekti.
SHAKHTAR'DAN 9.6 MİLYON EURO
Shaktar Başkanı Rinat Akhmetov, devlete coronavirüs tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon Euro bağışladı.
3'LÜ DAYANIŞMA!
Boca Juniors, R.Plate ve Banfield coronavirüs vakalarında artış olması halinde tesislerini hizmete açacak.
KÜME DÜŞME SİSTEMİ KALDIRILDI
Japonya'da coronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi kaldırıldı.
KAYSERİ YASAK KOYDU!
Kayserispor coranavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi tedbir aldı. Sarı-Kırmızılılar'da yönetim oyuncularına yurt dışıyasağı koydu. Hiçbir oyuncu Türkiye'yi terketmeyecek.
REDBULL DÜELLOSU!
RED Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com'daki antrenman videolarıyla ilham oluyor.
NBA'DE SAYI 14 OLDU
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha virüs tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakasının 14'e yükseldiği belirtildi.
ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN
F.Bahçe'nin efsane ismi Alex'in Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykeline maske ve eldiven takılması dikkat çekti.
SHAKHTAR'DAN 9.6 MİLYON EURO
Shaktar Başkanı Rinat Akhmetov, devlete coronavirüs tedavi çalışmalarında kullanılması için 9.6 milyon Euro bağışladı.
3'LÜ DAYANIŞMA!
Boca Juniors, R.Plate ve Banfield coronavirüs vakalarında artış olması halinde tesislerini hizmete açacak.
KÜME DÜŞME SİSTEMİ KALDIRILDI
Japonya'da coronavirüs salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi kaldırıldı.
KAYSERİ YASAK KOYDU!
Kayserispor coranavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi tedbir aldı. Sarı-Kırmızılılar'da yönetim oyuncularına yurt dışıyasağı koydu. Hiçbir oyuncu Türkiye'yi terketmeyecek.
REDBULL DÜELLOSU!
RED Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir, kendisine meydan okumak isteyenlere RedBull.com'daki antrenman videolarıyla ilham oluyor.
NBA'DE SAYI 14 OLDU
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha virüs tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakasının 14'e yükseldiği belirtildi.
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