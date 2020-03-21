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    • 21.03.2020 12:52
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    Son dakika haberi... 'den corona virüs açıklaması: Belirtilere rastlandı

    'den son dakika corona virüs açıklaması... Fenerbahçe, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Belirtilere rastlandı

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

    Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

    Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

    Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

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