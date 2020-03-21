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    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
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    oyuncularını uyardı: Evde idman yapın kilo almayın!

    Liglerin tatil edilmesi sonrası futbolcularını uyaran , “Bu bir tatil değil tedbir kararı. Evinizde bol bol idman yapın. Sakın kilo almayın” ifadesini kullandı...

    Evde idman yapın kilo almayın!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligler yeniden başlayana kadar futbolcularının fiziki açıdan geriye gitmesini istemiyor.

    İYİ VAKİT GEÇİRİN
    Oyuncularıyla görüşen tecrübeli hocanın, "Evinizde ailenizle vakit geçirin. Ancak unutmayın ki, bu bir tatil değil tedbir kararı. Sporunuzu, çalışmalarınızı günlük olarak yapın. Evde bulunduğunuz süre içerisinde özellikle yemek konusuna da dikkat edin" dediği öğrenildi.

    HAZIR OLARAK DÖNÜN
    Kilo problemi konusunda uyarıda bulunan Yalçın'ın, "Geri döndüğümüzde sizi hazır görmek istiyorum" diye konuştuğu kaydedildi.

    GANA'DAN GYASİ İDDİASI
    Gana basınından için transfer iddiası geldi. Gazeteler, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a gideceğini yazdı.

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