Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligler yeniden başlayana kadar futbolcularının fiziki açıdan geriye gitmesini istemiyor.
İYİ VAKİT GEÇİRİN
Oyuncularıyla görüşen tecrübeli hocanın, "Evinizde ailenizle vakit geçirin. Ancak unutmayın ki, bu bir tatil değil tedbir kararı. Sporunuzu, çalışmalarınızı günlük olarak yapın. Evde bulunduğunuz süre içerisinde özellikle yemek konusuna da dikkat edin" dediği öğrenildi.
HAZIR OLARAK DÖNÜN
Kilo problemi konusunda uyarıda bulunan Yalçın'ın, "Geri döndüğümüzde sizi hazır görmek istiyorum" diye konuştuğu kaydedildi.
GANA'DAN GYASİ İDDİASI
Gana basınından Beşiktaş için transfer iddiası geldi. Gazeteler, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a gideceğini yazdı.
İYİ VAKİT GEÇİRİN
Oyuncularıyla görüşen tecrübeli hocanın, "Evinizde ailenizle vakit geçirin. Ancak unutmayın ki, bu bir tatil değil tedbir kararı. Sporunuzu, çalışmalarınızı günlük olarak yapın. Evde bulunduğunuz süre içerisinde özellikle yemek konusuna da dikkat edin" dediği öğrenildi.
HAZIR OLARAK DÖNÜN
Kilo problemi konusunda uyarıda bulunan Yalçın'ın, "Geri döndüğümüzde sizi hazır görmek istiyorum" diye konuştuğu kaydedildi.
GANA'DAN GYASİ İDDİASI
Gana basınından Beşiktaş için transfer iddiası geldi. Gazeteler, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da oynayan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a gideceğini yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.