Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    dünyası #evdekal hasthag’i altında hünerlerini sergiliyor

    Yıldız cular ve futbol dünyasının önemli isimlerinin coronavinüs tedbirlerine farkındalık yaratmak adına tuvalet kağıdı ile çektiği videoları paylaşım rekorları kırdı.

    Tuvalet kağıdı çılgınlığı
    Coronavirüs salgını sonrası son günlerde en çok duyduğumuz slogan hiç kuşkusuz 'Evde kal' oldu.. dünyası da alınan tedbirlere farkındalık yaratmak adına ilginç bir akıma imzası attı. Ünlü yıldızlar ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, tuvalet kağıdını adeta bir top gibi sektirerek hünerlerini sergiledikleri videolar #evde kal hasthag'iyle paylaştı. Bir anda büyük bir çılgınlığa dönüşen bu akım tüm sosyal medyayı sararken, bazı videolar milyonlarca kez paylaşıldı.



    Messi tuvalet kağıdını adeta bir top gibi sektirdi.




    Melo tuvalet kağıdına çift dalıp farkını gösterdi.




    Diagne videosunda G.Saray forması giydi.




    TAKVİM yazarı Evren Turhan da hünerlerini böyle sergiledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Futbol dünyası #evdekal hasthag’i altında hünerlerini sergiliyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri