Coronavirüs salgını sonrası son günlerde en çok duyduğumuz slogan hiç kuşkusuz 'Evde kal' oldu.. Futbol dünyası da alınan tedbirlere farkındalık yaratmak adına ilginç bir akıma imzası attı. Ünlü yıldızlar ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, tuvalet kağıdını adeta bir top gibi sektirerek hünerlerini sergiledikleri videolar #evde kal hasthag'iyle paylaştı. Bir anda büyük bir çılgınlığa dönüşen bu akım tüm sosyal medyayı sararken, bazı videolar milyonlarca kez paylaşıldı.
Messi tuvalet kağıdını adeta bir top gibi sektirdi.
Melo tuvalet kağıdına çift dalıp farkını gösterdi.
Diagne videosunda G.Saray forması giydi.
TAKVİM yazarı Evren Turhan da hünerlerini böyle sergiledi.
Messi tuvalet kağıdını adeta bir top gibi sektirdi.
Melo tuvalet kağıdına çift dalıp farkını gösterdi.
Diagne videosunda G.Saray forması giydi.
TAKVİM yazarı Evren Turhan da hünerlerini böyle sergiledi.
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