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    • 21.03.2020 10:03
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    'da corona virüs teyakkuzu! Evden çıkmak disiplin suçu

    Süper Lig'in corona virüs nedeniyle ertelenmesinin ardından spor kulüpleri kendi önlemlerini almaya başladı. Bunların başında geliyor. ’nde, Teknik Direktör Fatih Terim ile Sağlık Kurulu’nun futbolcular ile tek tek görüşmelere imza attığı ortaya çıktı. Corona virüs önlemleri kapsamında Galatasaray evden çıkmayı disiplin suçu sayacak. Beslenme ve çalışma programlarına ek olarak günlük idmanlar için video gönderilecek.

    G.Saray'da corona virüs teyakkuzu!

    Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilirken , futbolcuları için taviz vermeden 'karantina' ilan etti. Hürriyet'in haberine göre; Terim ve kulüp doktorları tüm oyuncular ile ayrı ayrı görüşüp uyarılarda bulundu.

    TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

    Galatasaray'da tüm futbolcular karantinada ve evde kalacak. Oyuncuların zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmaları yasaklandı. Zaruri ihtiyaçları için evden çıkacak olan futbolculara da kulüp personelinden destek almaları ve gerekçe belirtmeleri talimatı verildi. Salgının ulaştığı boyut aktarılıp 'en iyi önlem evde kalmak' denilerek, bu kurala uymayan futbolculara ise disiplin cezası verileceğinin altı önemle vurgulandı. Başta yabancılar olmak üzere tüm takıma olağanüstü bir durum olmadıkça yurt dışına çıkma yasağı getirilirken herhangi bir sağlık şikayeti halinde kulüp doktorları ile iletişimde olmaları istendi.

    VİDEOLU ANTRENMAN

    Galatasaray'da 'evde kal' çağrısı nedeniyle de mart ayı sonuna kadar, yani minimum 10 gün daha Florya'da takım antrenmanı yapılmayacağı açıklandı. Kısaca Galatasaray 31 Mart'a kadar topa değmeyecek ve antrenman yapmayacak. Ancak ligin yeniden başlayacak olması göz önüne alınarak sarı kırmızılı oyuncuların fiziksel açıdan önemli bir gerileme yaşamaması adına önlemler alındı.

    Her futbolcuya beslenme ve bireysel çalışma programları planlanıp verildi. Ayrıca Galatasaray takımının yer aldığı whatsapp grubundan fizyoterapist ve takım kondisyonerleri futbolculara uygulamaları gereken antrenman, çalışma metotlarını da video olarak gönderecek.

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