Tarihi organizasyon ilk kez seyircisiz

Coronavirüs Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı da çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Oyunların başlangıcını simgeleyen ve Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasında yakılan olimpiyat meşalesinin teslim töreni coronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapıldı. Meşaleyi Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Capralos, Japon yüzücü Naoko'ya teslim etti.
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