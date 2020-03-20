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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    Tarihi organizasyon ilk kez seyircisiz

    Coronavirüs Tokyo 'nı da çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Oyunların başlangıcını simgeleyen ve 'ın tarihi Olympia kasabasında yakılan olimpiyat meşalesinin teslim töreni coronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapıldı. Meşaleyi Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Capralos, Japon yüzücü Naoko'ya teslim etti.

    Tarihi organizasyon ilk kez seyircisiz
    Coronavirüs Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı da çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Oyunların başlangıcını simgeleyen ve Yunanistan'ın tarihi Olympia kasabasında yakılan olimpiyat meşalesinin teslim töreni coronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapıldı. Meşaleyi Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Capralos, Japon yüzücü Naoko'ya teslim etti.



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