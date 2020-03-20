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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    Spora corona molası! Virüs kabusu nedeniyle Türkiye’de tüm ligler ileri bir tarihe ertelendi...

    TFF Başkanı Özdemir, TBF Başkanı Türkoğlu, TVF Başkanı Üstündağ ve Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol ligleri ertelenmeştir” diye konuştu

    Spora corona molası
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Ankara'da bir araya geldi.

    TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ
    Kasapoğlu yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.



    İKİ GÜNDÜR GÖRÜŞÜLÜYORDU
    Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir karar alındı" diye konuştu.



    NİSAN AYINDA BAŞLATABİLİRİZ
    Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklanan karar sonrasında, "Ligleri duruma göre Nisan ayında başlatıp 27 Haziran'da bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    SEYİRCİLİ BİTİRECEĞİZ
    Futbol Federasyonu Başkanı , "En kısa zamanda tekrar liglerimizi başlatmak ve seyircili bir şekilde liglerimizi bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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