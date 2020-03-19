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    • 20.03.2020 06:37
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    'a şoku! 'de vaka sayısı yükseldi

    ABD'de hızla yayılan , oyuncularını da etkiledi. Rudy Gobert ile başlayan süreçte şu ana kadar 14 NBA oyuncusunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

    Furkan Korkmaz'a koronavirüs şoku

    Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakası 14'e yükseldi.

    Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

    Açıklamada, ''Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.'' ifadesi kullanıldı.

    Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart'ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.

    Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

    FURKAN KORKMAZ'A KORONAVİRÜS ŞOKU
    'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Yapılan açıklamada, "Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz"

    Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.

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