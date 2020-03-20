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    • 20.03.2020 11:52
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    Son dakika i: Süper Lig'de transfer bombası patlıyor! Mensah'ın adresi belli oldu

    Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara verilirken, takımlar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için hazırlıklara başladı. Bir süredir 4 büyükleri peşinden koşturan Kayseri'un Ganalı yıldızı 'ın rotası belli oldu. Süper Lig ekibi Ganalı futbolcu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

    Süper Lig'de transfer bombası patlıyor

    Süper Lig'de flaş transfer... , Kayseri'un Gana'lı yıldızı için girişimlere başladı.

    Bir dönem İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Bernard Mensah, daha sonra Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Burada başarılı bir form grafiği sergileyen Gana'lı yıldız, ardından Kayserispor'un yolunu tutmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte inişli çıkışlı bir oyun oynamasına karşın oldukça etkili olan yıldız orta saha oyuncusunun geleceğe yatırım olması amacıyla bonservisi, Kayserispor yönetimince alınmıştı.

    YOLU İSTANBUL'A DÜŞÜYOR!
    Kayserispor'un en büyük itici gücü olan Bernard Mensah'ın gelecek sezondan itibaren rotasının İstanbul olması bekleniyor. Yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girerken, Beşiktaş elini çabuk tutmuşa benziyor.

    ÜLKE BASINI YAZDI!
    Ghanasoccer.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlerini başlattı ve teklifini yaptı.

    Maaşının geç yatırılması nedeniyle kulübünde mutsuz olduğu belirtilen Mensah'ın transfere onay verdiği yazılırken, Kayserispor'un bu transferde sıkı bir pazarlığa girişeceği okuyuculara duyuruldu.

    TAKAS + PARA TEKLİFİ
    Buna göre şu anda piyasa değeri 3,6 milyon değerinde olan oyuncuya bonservis ücreti veremeyeceğini belirten siyah beyazlılar, Kayserispor yönetimine oyuncu için Tyler Boyd + Orkan Çınar ve bir miktar para teklif etti.

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