Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, performansıyla eleştiri oklarının hedefine. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Loris Karius'n yerine gelecek isim için temaslar başladı.

Karius'un yerine kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, Hollanda'da ilk devrenin en iyi kalecisi seçilen Timon Wellenreuther'i listesine ekledi.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Williem II ekibinde forma giyen ancak sezon sonu serbest kalacak oyuncu hakkında son kararı ise, teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

24 yaşındaki Alman kaleci, Schalke 04'te başladığı profesyonel kariyerini son 3 sezondur Hollanda'da sürdürüyor.

2017 yılında Willem II'ye transfer olmadan önce bir sene İspanya'nın Real Mallorca takımında kiralık forma giyen Wellenreuther, 1.88 boyunda.

Willem II'de oldukça başarılı bir görüntü çizen Alman kaleci, ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. 2017 yılında bedelsiz olarak geldiği Willem II ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wellenreuther, kariyerinde basamak atlamak için yeni teklifleri dinlemek istiyor ve Hollanda ekibiyle sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

BOSMAN KURALINA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Ligin ertelenme dönemine kadar 25 maça çıkan Wellenreuther, kalesinde 35 gol gördü, 6 maçta ise gol yemedi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda yönetim, oyuncuyla görüşmelere başlayacak. Oyuncunun menajeri ise Bektaş Demirtaş.

Bosman kuralı kullanarak sezon sonu için genç kaleciyi renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, daha fazla bekleyip transferde rakip sayısının artmasını istemiyor.