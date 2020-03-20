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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    ’de 31 golün 3’ü golcülerden! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de golcüler suskunluğa bürünürken, goller savunma ve orta saha oyuncularından geldi. 31 golün 3'ünü forvet oyuncuları attı. İşte haberin detayları ve 20 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    Göztepe’de 31 golün 3’ü golcülerden!
    Göztepe'de golcüler suskunluğa bürünürken, goller savunma ve orta saha oyuncularından geldi. 31 golün 3'ü forvetlerden geldi. Göztepe'de Alpaslan ve Berkan 3'er kez fileleri sarsarken, Borges ve Reis de 1 defa sevinç yaşadı. Orta sahalar ise 20 gole imza attı.

    ÜMİT ÖZAT KENDİNİ KARANTİNAYA ALACAK
    Geçen yıl Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi... Özat dün 'ye döndü. 43 yaşındaki hocanın corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.

    YENİLERİYLE TIRMANIŞA GEÇTİ
    Ara transfer döneminde Podolski, Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Antalya, ligin 2. yarısında teknik direktör yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçti. Kırmızı-Beyazlılar, 'de 8 maçtır kaybetmiyor. Yenilmezlik serisinde G.Saray ve Trabzon'dan sonra 3. sıradalar.

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