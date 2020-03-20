Göztepe’de 31 golün 3’ü golcülerden!

Göztepe'de golcüler suskunluğa bürünürken, goller savunma ve orta saha oyuncularından geldi. 31 golün 3'ü forvetlerden geldi. Göztepe'de Alpaslan ve Berkan 3'er kez fileleri sarsarken, Borges ve Reis de 1 defa sevinç yaşadı. Orta sahalar ise 20 gole imza attı.
ÜMİT ÖZAT KENDİNİ KARANTİNAYA ALACAK
Geçen yıl Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi... Özat dün Türkiye'ye döndü. 43 yaşındaki hocanın corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.
ANTALYA YENİLERİYLE TIRMANIŞA GEÇTİ
Ara transfer döneminde Podolski, Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Antalya, ligin 2. yarısında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçti. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmiyor. Yenilmezlik serisinde G.Saray ve Trabzon'dan sonra 3. sıradalar.
ÜMİT ÖZAT KENDİNİ KARANTİNAYA ALACAK
Geçen yıl Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi... Özat dün Türkiye'ye döndü. 43 yaşındaki hocanın corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.
ANTALYA YENİLERİYLE TIRMANIŞA GEÇTİ
Ara transfer döneminde Podolski, Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katan Antalya, ligin 2. yarısında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla çıkışa geçti. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmiyor. Yenilmezlik serisinde G.Saray ve Trabzon'dan sonra 3. sıradalar.
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