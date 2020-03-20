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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    Başkanı : yine doğru karar aldı

    Başkanı , ", saat 19.00'dan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi, sporda da halk sağlığını düşünerek müdahalelerde bulunmuştur. Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi" diye konuştu.

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