Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Devletimiz, 12 Mart saat 19.00'dan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi, sporda da halk sağlığını düşünerek müdahalelerde bulunmuştur. Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi" diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Devletimiz, 12 Mart saat 19.00'dan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi, sporda da halk sağlığını düşünerek müdahalelerde bulunmuştur. Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.