



Cimbom'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı. Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.



ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.