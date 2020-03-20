Cimbom'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak. Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı. Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.
NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI
G.Saray Yönetimi'nin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.
İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü.
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