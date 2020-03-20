Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de 'evlat' formülü! Öze dönüş planı hayata geçiriliyor...

    ’de camianın evlatlarına teslim ediliyor. Sportif direktör , teknik direktör ise olacak. Bulut’un yardımcılıklarını ise , ve yapacak.



    Süper Lig'in 2.     yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.

    SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER
    Kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.



    MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR
    Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan Yalçın Koşukavak.



    KOŞUKAVAK DA KATILACAK
    Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.



    BULUT'A GÜVEN TAM
    Fenerbahçeli taraftarlar önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi beklenen Alanyaspor'un hocası Erol Bulut için sosyal medyada olumlu görüş belirtti.



    KOŞUKAVAK İÇİN YENİ MESAJ VAR!
    Fenerbahçe'nin sezon sonunda teknik kadroya katacağı Yalçın Koşukavak için Altay kulübünden bir açıklama geldi. Futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Başkanlar durumu konuştular. Fenerbahçe yönetiminin tavrı nazikçeydi. Ancak Yalçın Koşukavak sezonu Altay'da tamamlayacak. Süper Lig için 6 tane final maçımız var. Hepimiz bu hedefe kilitlendik" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de 'evlat' formülü! Öze dönüş planı hayata geçiriliyor...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri