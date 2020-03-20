Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.
SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER
Kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.
MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR
Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan Yalçın Koşukavak.
KOŞUKAVAK DA KATILACAK
Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.
BULUT'A GÜVEN TAM
Fenerbahçeli taraftarlar önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi beklenen Alanyaspor'un hocası Erol Bulut için sosyal medyada olumlu görüş belirtti.
KOŞUKAVAK İÇİN YENİ MESAJ VAR!
Fenerbahçe'nin sezon sonunda teknik kadroya katacağı Yalçın Koşukavak için Altay kulübünden bir açıklama geldi. Futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, "Başkanlar durumu konuştular. Fenerbahçe yönetiminin tavrı nazikçeydi. Ancak Yalçın Koşukavak sezonu Altay'da tamamlayacak. Süper Lig için 6 tane final maçımız var. Hepimiz bu hedefe kilitlendik" dedi.
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