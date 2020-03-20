



Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.



SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER

Kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.