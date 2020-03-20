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    • 20.03.2020 09:41
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    açıkladı! Otellere koronavirüs kanunları!

    ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya alarma geçti. ’de de görülen koronavirüs bazı önlemlerin alınmasına neden oldu. Bu önlemlerin birçoğu turizm sektörünü ilgilendiriyor. , otellerin alması gereken önlemleri açıkladı. Buna göre oteller, misafirlerinin konaklama sonrası seyahat planlarını da kayıt altına alacak.

    Otellere koronavirüs kanunları!

    İşte Sağlık Bakanlığı'nın oteller için belirlediği 'korona kuralları'...

    - Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları tam ve düzenli tutulacak.

    - Kayıt formunda, isim ve adres bilgisinin yanı sıra iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı yer alacak.

    - Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

    - Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenle yapması gerekiyor.

    - Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılacak, eller uygun şekilde yıkanacak ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilecek.

    - Özellikle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası ile tuvalet temizliğine özen gösterilecek.

    - Tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek silkelemeden toplanacak.

    - Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

    - Sauna, masaj salonları, spor salonları mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılacak.

    - Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar (pelüş hayvan ve top havuzu) bulundurulmayacak.

    - Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak.

    ODA 24 SAAT BOŞ KALACAK
    - Hürriyet'te yer alan habere göre, Konaklayanlar arasında COVID-19 şikâyetleri (ateş, öksürük, solunum güçlüğü) olan kişiler olması durumunda, diğer konuklardan ayrılarak maske takılması sağlanıp sağlık birimine başvurmaları sağlanacak.

    - COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenecek."

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