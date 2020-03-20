Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı. Şu anda İngiltere Championship'te ilk sarıda yer alan ve Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.
17 GOLE KATKI
Belçika basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.
Larin Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyordu.
17 GOLE KATKI
Belçika basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.
Larin Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.