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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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    'ın 'e kiraladığı Cyle 'e talip oldu

    performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü 'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte ekibi 'e kiralamıştı. Şu anda 'te ilk sarıda yer alan ve 'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan , Larin'e talip oldu.

    Kaçan balık Larin!
    Beşiktaş performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı. Şu anda 'te ilk sarıda yer alan ve 'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.

    17 GOLE KATKI
    basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. 'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına 'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.


    Larin Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyordu.

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