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    • 19.03.2020 23:08
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    Erteleme kararı sonrası 'den için play-off teklifi!

    Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'de liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından açıklamalarda bulunan yorumcusu , alınan kararın sağlık açısından gayet doğru olduğunu söyledi. 'de play-off sistemi olabileceğini ifade eden Dilmen,"Acaba bir süre sonra bir play-off sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu. Küme düşmenin de kaldırılması lazım" dedi.



    Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



    Düne kadar hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'de bazı takımların oynama talebinin olduğunu dile getiren Dilmen, "Nihat bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş" dedi.



    Alınan kararın sağlık açısından gayet doğru olduğunu söyleyen usta yorumcu, "Futbolla ilgili geçen haftadan bugüne kadar geçen süreç, virüsün yaygınlaşması bu kararı almaya sevk etti. Sağlık her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.



    "BENİM AKLIMA GELEN PLAY-OFF SİSTEMİ"
    Süper Lig'de play-off sistemi olabileceğini ifade eden Rıdvan Dilmen,"Acaba bir süre sonra bir playoff sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu. Küme düşmenin de kaldırılması lazım" diye konuştu.

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