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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    'ye Artem Dzyuba teklifi

    Sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi bitecek olan ünlü Rus forvetin menajerler aracılığıyla ’ye teklif edildiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin süre istediği belirtiliyor.

    Artem Dzyuba teklifi
    Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi.

    HAVADAN BÜYÜK SİLAH
    Rus     basının iddiasına göre, sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Artem Dzyuba menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.

    23 GOLE KATKI YAPTI
    Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.

    YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YAPILDI
    RUS basını, Zenit'in Artem Dzyuba'ya yeni sözleşme teklif ettiğini ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdıb

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