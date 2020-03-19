Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı... Lider Trabzonspor'un pazar günü Göztepe deplasmanındaki zorlu mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak. Rizespor- Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir- Alanyaspor maçını Ali Şansalan, Beşiktaş- Antalya maçını ise Ümit Öztürk yönetecek.
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