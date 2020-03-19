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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    -Trabzon ’ün! İşte 'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

    , 'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı... 'un pazar günü deplasmanındaki zorlu mücadelesinde düdük çalacak. Rizespor- maçını , - maçını , - maçını ise yönetecek.

    Göztepe-Trabzon Zorbay Küçük’ün
    Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı... Lider Trabzonspor'un pazar günü Göztepe deplasmanındaki zorlu mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak. Rizespor- Galatasaray maçını , Başakşehir- Alanyaspor maçını , Beşiktaş- Antalya maçını ise yönetecek.

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    Haberler Spor Göztepe-Trabzon Zorbay Küçük’ün! İşte Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
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