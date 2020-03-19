Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’e direkt çıkmak istiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    TFF 1. Lig ekibi 'un Başkanı Murat Sancak, "Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt 'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok" dedi. İşte ahberin detayları ve 19 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    Süper Lig’e direkt çıkmak istiyoruz
    TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, "Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok" dedi.

    Sancak, "Adana Demirspor olarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri destekliyoruz" diye konuştu.


    BEYKAN VE OKAN KADRO DIŞI BIRAKILDI
    TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

    GOLÜNÜ ATTI HALKINA DESTEK MESAJI VERDİ
    Göztepe'de Napoleoni, Rize'ye attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara gösterdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Süper Lig’e direkt çıkmak istiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri