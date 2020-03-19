Demirs

1. Lig ekibi'un Başkanı, "Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok" dedi.Sancak, "olarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri destekliyoruz" diye konuştu.1. Lig ekibi'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.Napoleoni,attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesikoronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrasıKolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara gösterdi.