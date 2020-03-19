TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, "Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Aklımızda başka bir düşüncemiz yok" dedi.
Sancak, "Adana Demirspor olarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri destekliyoruz" diye konuştu.
BEYKAN VE OKAN KADRO DIŞI BIRAKILDI
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
GOLÜNÜ ATTI HALKINA DESTEK MESAJI VERDİ
Göztepe'de Napoleoni, Rize'ye attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara gösterdi.
Sancak, "Adana Demirspor olarak korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri destekliyoruz" diye konuştu.
BEYKAN VE OKAN KADRO DIŞI BIRAKILDI
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
GOLÜNÜ ATTI HALKINA DESTEK MESAJI VERDİ
Göztepe'de Napoleoni, Rize'ye attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı. Deneyimli futbolcu, ülkesi İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler nedeniyle attığı gol sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara gösterdi.
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