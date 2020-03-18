Yeni Malatyaspor'da coronavirüs şüphesi nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen kanat oyuncusu Bifouma kendisine yapılan testin negatif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gitmişti.
ANADOLU EFES BURSA'YI FARKLI MAĞLUP ETTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi. Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.
KAYSERİ ÇOK MORALLİ
Malatya önünde önemli bir galibiyet elde eden Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor... Kar yağışı nedeniyle salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların çok moralli olduğu gözlendi.
BURSA'DAN YALANLAMA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Bursaspor tek vücuttur" denildi.
SİVAS'IN SERİSİ BİTTİ
Antalyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı. Yiğido son olarak 3 Mayıs 2019'da Başakşehir'e gol atamamıştı.
ANADOLU EFES BURSA'YI FARKLI MAĞLUP ETTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi. Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.
KAYSERİ ÇOK MORALLİ
Malatya önünde önemli bir galibiyet elde eden Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor... Kar yağışı nedeniyle salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların çok moralli olduğu gözlendi.
BURSA'DAN YALANLAMA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Bursaspor tek vücuttur" denildi.
SİVAS'IN SERİSİ BİTTİ
Antalyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı. Yiğido son olarak 3 Mayıs 2019'da Başakşehir'e gol atamamıştı.
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