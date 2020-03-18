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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    ’a Bifouma müjdesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Yeni Malatyaspor'da coronavirüs şüphesi nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen kanat oyuncusu Bifouma kendisine yapılan testin negatif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gitmişti.

    Yeni Malatyaspor’a Bifouma müjdesi
    Yeni Malatyaspor'da coronavirüs şüphesi nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen kanat oyuncusu Bifouma kendisine yapılan testin negatif çıktığını açıkladı. Yıldız futbolcu ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gitmişti.

    ANADOLU EFES BURSA'YI FARKLI MAĞLUP ETTİ
    ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında , Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi. Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.

    KAYSERİ ÇOK MORALLİ
    Malatya önünde önemli bir galibiyet elde eden Kayserispor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor... Kar yağışı nedeniyle salonda gerçekleştirilen idmanda futbolcuların çok moralli olduğu gözlendi.

    BURSA'DAN YALANLAMA
    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Bursaspor tek vücuttur" denildi.

    SİVAS'IN SERİSİ BİTTİ
    Antalyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor, 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı. Yiğido son olarak 3 Mayıs 2019'da Başakşehir'e gol atamamıştı.

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