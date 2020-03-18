Beşiktaş karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray yeni sezonun planlamasına başladı... Sessiz sedasız çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar bu sezon yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak özellikle yerli futbolcular üzerinde duruyor.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Sivas formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.
BİRÇOK TAKIMIN HEDEFİNDE
Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.
GÖZTEPE'DE KİRALIK OYNUYOR
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.
YENİ KURALA HAZIRLIK YAPILACAK
Kulüpler Birliği sezonun tamamlanmasının ardından yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda çalışmalara başlayacak. Galatasaray da transfer döneminde en az 4-5 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak değişmesi muhtemel olan kurala hazırlık yapacak.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Sivas formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.
BİRÇOK TAKIMIN HEDEFİNDE
Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.
GÖZTEPE'DE KİRALIK OYNUYOR
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.
YENİ KURALA HAZIRLIK YAPILACAK
Kulüpler Birliği sezonun tamamlanmasının ardından yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda çalışmalara başlayacak. Galatasaray da transfer döneminde en az 4-5 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak değişmesi muhtemel olan kurala hazırlık yapacak.
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