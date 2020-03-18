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    • Spor
    • 18.03.2020 Gazete
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    ’dan yerli harekatı! 4 yıldız ismi bitiriyor...

    formasıyla harika bir sezon geçiren ve Kılınç ile büyük oranda anlaşıldı. Yönetim ayrıca Terim'in istediği ve için de görüşmelerde bulunuyor...

    Cimbom’dan yerli harekatı
    Beşiktaş karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray yeni sezonun planlamasına başladı... Sessiz sedasız çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar bu sezon yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak özellikle yerli futbolcular üzerinde duruyor.



    BONSERVİS ÖDENMEYECEK
    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Sivas formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.



    BİRÇOK TAKIMIN HEDEFİNDE
    Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.



    GÖZTEPE'DE KİRALIK OYNUYOR
    Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.


    YENİ KURALA HAZIRLIK YAPILACAK
    Kulüpler Birliği sezonun tamamlanmasının ardından yabancı sayısının kademeli düşürülmesi konusunda çalışmalara başlayacak. da transfer döneminde en az 4-5 yerli futbolcuyu kadrosuna katarak değişmesi muhtemel olan kurala hazırlık yapacak.





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