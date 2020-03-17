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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    spor'dan hakem isyanı: "Adınız da VAR’ınız da batsın"

    Bordo-Mavililer’de yönetim ve divan başkanı son 2 maçtaki hakem kararlarının art niyetli olduğunu dile getirdi. Yerel medya, “Bu ve bu hakemler tam karantinalık. Adınız da VAR’ınız da batsın” başlıkları attı...

    Trabzon’da büyük öfke
    Trabzon Gaziantep ve Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarına isyan bayrağını çekti. Gaziantep maçında , Başakşehir maçında ise ile VAR hakemi Mete Kalkavan'ın kararlarıyla 4 puan kaybeden spor'da MHK'ye yönelik tepkiler sürüyor.

    MHK'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER
    Divan Başkanı Ali Sürmen, 'nu yeniden istifaya davet ederken, Trabzonsporlu yöneticiler ise hata olmaktan çıkan kararların art niyetli olduğuna vurgu yaptı.



    SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİLER
    Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise, Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus'un yönetimini sert dille eleştirdi. Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık" derken Taka gazetesi, "Adınız da VAR'ınız da batsın!" manşetini attı.

    ÇILDIRTAN KARARLAR
    Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlar Bordo-Mavili yönetimi çileden çıkardı.



    TRABZON'UN NET PENALTISI GÜME GİTTİ
    Maçın     10 dakikasında Ponck, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı. Aydınus bu pozisyonu atladı.



    32'de ise Skrtel, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Hakem 'Devam' dedi.

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