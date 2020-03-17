Trabzon Gaziantep ve Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarına isyan bayrağını çekti. Gaziantep maçında Halis Özkahya, Başakşehir maçında ise Fırat Aydınus ile VAR hakemi Mete Kalkavan'ın kararlarıyla 4 puan kaybeden Trabzonspor'da MHK'ye yönelik tepkiler sürüyor.
MHK'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Divan Başkanı Ali Sürmen, Merkez Hakem Kurulu'nu yeniden istifaya davet ederken, Trabzonsporlu yöneticiler ise hata olmaktan çıkan kararların art niyetli olduğuna vurgu yaptı.
SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİLER
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise, Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus'un yönetimini sert dille eleştirdi. Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık" derken Taka gazetesi, "Adınız da VAR'ınız da batsın!" manşetini attı.
ÇILDIRTAN KARARLAR
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlar Bordo-Mavili yönetimi çileden çıkardı.
TRABZON'UN NET PENALTISI GÜME GİTTİ
Maçın 10 dakikasında Ponck, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı. Aydınus bu pozisyonu atladı.
32'de ise Skrtel, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Hakem 'Devam' dedi.
MHK'Yİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Divan Başkanı Ali Sürmen, Merkez Hakem Kurulu'nu yeniden istifaya davet ederken, Trabzonsporlu yöneticiler ise hata olmaktan çıkan kararların art niyetli olduğuna vurgu yaptı.
SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİLER
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise, Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus'un yönetimini sert dille eleştirdi. Sonnokta gazetesi, "Bu MHK tam karantinalık" derken Taka gazetesi, "Adınız da VAR'ınız da batsın!" manşetini attı.
ÇILDIRTAN KARARLAR
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlar Bordo-Mavili yönetimi çileden çıkardı.
TRABZON'UN NET PENALTISI GÜME GİTTİ
Maçın 10 dakikasında Ponck, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı. Aydınus bu pozisyonu atladı.
32'de ise Skrtel, Nwakaeme'yi ceza sahası içinde yaka paça indirdi. Hakem 'Devam' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.