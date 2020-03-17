Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye'de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, Siyah- Beyazlılar'da huzursuzluğa neden oldu. Galatasaray'la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.