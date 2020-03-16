



Kariyeri hakkında ise ''İlk senemde şampiyonluğa oynayan bir takımda bulundum, ikinci ve üçüncü senemde şampiyonluğun dışında yepyeni bir takımdayım şimdi. Çok genç bir takımız. Bu benim için şu anlamda çok iyi oldu daha fazla süre almaya başladım ve daha fazla sorumluluk elde ettim özellikle ikinci senemde. Bu sene rolümde değişti,geçen seneye göre daha farklı ama yinede her şey çok güzel bir tecrübe oluyor. Şu an her şey çok güzel gidiyor.'' İfadeler kullandı.