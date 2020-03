''MİLLİ FORMA HER ŞEYDEN ÖNEMLİ''

A Milli Takımda ki yeni jenerasyona değinen NBA'deki temsilcimiz ''Milli Takımla iyi bir jenerasyon yakaladık.Ben elimden geldiği kadarıyla katkı veriyorum ve her zamanda vereceğim. Bir an önce Milli Takım maçları gelsede takım arkadaşlarımla beraber olsam ve oynasam. Milli Takımda ki beraberlilik çok farklı. Milli takımda beraber olduğumuz yazlar çok özlüyorum. Milli forma her şeyden daha önemli. Korona virüs yüzünden belli değil ne zaman oynayacağımız. Umarım bir an önce geçer ve birlikte oynarız.'' dedi.