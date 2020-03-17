Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yaptığı görüşmeyi resmi hesaptan doğruladı!

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.