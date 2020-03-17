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    • 17.03.2020 15:51
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    Son dakika: 'den flaş teknik direktör açıklaması! O ismi doğruladı

    Son dakika haberi... Bir süredir teknik direktör arayışlarına devam eden , resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Yalçın Koşukavak ile görüşme yapıldığı doğrulanırken, değerlendirmenin sezon sonu yapılacağı bildirildi.

    Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yaptığı görüşmeyi resmi hesaptan doğruladı!

    Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
    Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

    Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

    Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

    Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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