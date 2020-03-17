Sivas Antalya’dan eli boş dönüyor

ivasspor

ivasspor

ile deplasmandaoynadığıkarşılaşmayıkaybetti.böyleceve'ınpuan kaybettiğihaftayı iyideğerlendiremedi.başından itibaren daha etkili bir futbol sergileyen'de Veysel'in golüyle maçıkazanarak ligde kalma şansını artırırken'a ağır bir darbe vurdu.hocasıönünde iyi oynayamadıklarını söyleyerek, "Bu kadar bireysel hatalar yapmamamız gerekirdi. Mağlubiyeti hak ettik. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı" diye konuştu.