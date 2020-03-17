Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sivas Antalya’dan eli boş dönüyor

    ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Yiğido böylece , B.Şehir ve 'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi.

    Sivas Antalya’dan eli boş dönüyor
    Sivasspor Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Yiğido böylece Trabzonspor, B.Şehir ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi.

    VEYSEL ATTI
    Maçın     başından itibaren daha etkili bir futbol sergileyen Antalyaspor 81'de Veysel'in golüyle maçı 1-0 kazanarak ligde kalma şansını artırırken Sivasspor'a ağır bir darbe vurdu.

    MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK
    Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Antalyaspor önünde iyi oynayamadıklarını söyleyerek, "Bu kadar bireysel hatalar yapmamamız gerekirdi. Mağlubiyeti hak ettik. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Sivas Antalya’dan eli boş dönüyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri