Sivas Antalya’dan eli boş dönüyor

Sivasspor Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Yiğido böylece Trabzonspor, B.Şehir ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi.
VEYSEL ATTI
Maçın başından itibaren daha etkili bir futbol sergileyen Antalyaspor 81'de Veysel'in golüyle maçı 1-0 kazanarak ligde kalma şansını artırırken Sivasspor'a ağır bir darbe vurdu.
MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Antalyaspor önünde iyi oynayamadıklarını söyleyerek, "Bu kadar bireysel hatalar yapmamamız gerekirdi. Mağlubiyeti hak ettik. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı" diye konuştu.
VEYSEL ATTI
Maçın başından itibaren daha etkili bir futbol sergileyen Antalyaspor 81'de Veysel'in golüyle maçı 1-0 kazanarak ligde kalma şansını artırırken Sivasspor'a ağır bir darbe vurdu.
MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Antalyaspor önünde iyi oynayamadıklarını söyleyerek, "Bu kadar bireysel hatalar yapmamamız gerekirdi. Mağlubiyeti hak ettik. Bazı arkadaşlarımız beklediğimizin altında kaldı" diye konuştu.
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