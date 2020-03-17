İdmanlar basın ve taraftara kapatıldı

Trabzonspor Kulübü Corona Virüs önlemleri kapsamında hayatın seyrinin olağan akışına dönünceye kadar antrenmanların basına ve taraftara kapatıldığını duyurdu.
CEZA GÜNDEMDE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'in sosyal medya hesabından virüs nedeniyle futbol oynamanın doğru olmayacağını açıklaması yönetimi kızdırdı. Başakşehir maçında yedek oturan Mikel'e ceza gündemde.
CEZA GÜNDEMDE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'in sosyal medya hesabından virüs nedeniyle futbol oynamanın doğru olmayacağını açıklaması yönetimi kızdırdı. Başakşehir maçında yedek oturan Mikel'e ceza gündemde.
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