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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    İdmanlar basın ve taraftara kapatıldı

    önlemleri kapsamında hayatın seyrinin olağan akışına dönünceye kadar antrenmanların basına ve taraftara kapatıldığını duyurdu.

    İdmanlar basın ve taraftara kapatıldı
    Trabzonspor önlemleri kapsamında hayatın seyrinin olağan akışına dönünceye kadar antrenmanların basına ve taraftara kapatıldığını duyurdu.



    CEZA GÜNDEMDE
    Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'in sosyal medya hesabından virüs nedeniyle futbol oynamanın doğru olmayacağını açıklaması yönetimi kızdırdı. maçında yedek oturan Mikel'e ceza gündemde.

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