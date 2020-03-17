Ad.Demir Es-Es’e acımadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1.Lig'de ilk 2 hesapları yapan Adana Demirspor ligin dibindeki Eskişehirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Günün diğer maçında Altınordu ile Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.
GÖZTEPE-Ç.RİZESPOR
Ligde ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı bugün oynanacak. Çaykur Rizespor'un hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen maç saat 20.00'de başlayacak.
KERİM AVCI DEPREMİ
Karagümrük maçında sakatlanan Altaylı Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Kerim Avcı'nın sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edildiği ortaya çıktı. Bu durum şok etkisi yaptı.
DENİZLİ'DE ÇİFTE ŞOK!
Denizlispor'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor... Maçta sakatlanan Recep Niyaz ve Modou Barrow'dan dün kötü haber geldi. Recep'in 1 ay, Barrow'un 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
G.SARAY SET VERMEDİ
Vestel, Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Setler 12-25, 20-25 ve 21-25 sonuçlandı.
YILDIRIM SEÇİLSEYDİ GELİYORDU!
F.Bahçe eski menajeri Hasan Çetinkaya, Aziz Yıldırım seçimi kaybetmeseydi ünlü Belçikalı futbol adamı göreve başlayacaktı.
GÖZTEPE-Ç.RİZESPOR
Ligde ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı bugün oynanacak. Çaykur Rizespor'un hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen maç saat 20.00'de başlayacak.
KERİM AVCI DEPREMİ
Karagümrük maçında sakatlanan Altaylı Kerim Avcı, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Kerim Avcı'nın sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edildiği ortaya çıktı. Bu durum şok etkisi yaptı.
DENİZLİ'DE ÇİFTE ŞOK!
Denizlispor'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor... Maçta sakatlanan Recep Niyaz ve Modou Barrow'dan dün kötü haber geldi. Recep'in 1 ay, Barrow'un 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
G.SARAY SET VERMEDİ
Vestel, Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Setler 12-25, 20-25 ve 21-25 sonuçlandı.
YILDIRIM SEÇİLSEYDİ GELİYORDU!
F.Bahçe eski menajeri Hasan Çetinkaya, Aziz Yıldırım seçimi kaybetmeseydi ünlü Belçikalı futbol adamı göreve başlayacaktı.
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