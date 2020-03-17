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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    ’nin genç yıldızı devleri peşine taktı

    İngiliz medyasının haberine göre, ’nin 16 yaşındaki genç yıldızı ’ı , ve Barcelona gibi devler kadrosuna katmak istiyor...

    Devleri peşine taktı
    Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... Sarı- Lacivertliler'in altyapısında yetişen genç yıldız devlerin kıskacında... Avrupa'nın önemli takımlarını scoutlarının Ömer Faruk Beyaz'ı takip ettiği ve sık sık bilgi aldığı öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
    İngiltere'de yayın yapan Express'in haberine     göre Manchester City, Manchester United ve Barcelona 16'lık yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor...



    MALİ AÇIDAN ÇOK RAHATLATIR
    Türkiye Ligi U19 Elik klasmanında Fenerbahçe formasıyla     14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. 'ın potansiyelinin farkında olan Sarı-Lacivertli yönetimin transfere izin vermesi ve mali açıdan rahatlaması bekleniyor. Dev kulüplerin önümüzdeki günlerde Ömer Faruk Beyaz için 'nin kapısını çalması bekleniyor.

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