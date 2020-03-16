Trabzon ile Medipol Başakşehir arasındaki kapışmadan kazanan çıkmadı: 1-1... 8. dakikada Başakşehirli Aleksic'in kafa vuruşunda top yan direğe çarptı ve dışarı çıktı. 10'da Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile gol aradı. Nijeryalı yıldızın şutunda top üstten auta gitti.
SÖRLOTH YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
İkinci yarıda ilk gol Başakşehir'den geldi. 46'da Caleb Ekuban'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
GOLÜN ASİSTİ VİSCA'DAN
52'de Visca'nın sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 56'da Başakşehir golü buldu. Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba takımını öne geçirdi.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
63'te Sosa'nın kullandığı kornerde Skrtel topu kafayla kendi ağlarına gönderdi. 77'de Gulbrandsen'in şutunu Uğurcan kurtardı. 78'de Demba Ba'nın şutunda yine Uğurcan başarılıydı.
KAZANAMIYORSAN KAYBETME
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşmanın belirli bölümlerinde iyi oynadıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Kazanamıyorsanız kaybetmemek de önemli" ifadesini kullandı.
DA COSTA TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Yeni Malatya maçında forma giyemeyen Da Costa, Başakşehir maçıyla takıma geri döndü. Yıldız oyuncu ilk 11'de forma giydi.
STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ
trabzon'daki maç öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyum dezenfekte edildi. Özel ekipler stadın her tarafını dezenfekte etti.
SÖRLOTH İÇİN ÖZEL MARŞ ÇALINDI
Trabzonspor'un Norveçli starı Sörloth'un talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı. 2 takım oyuncuları maça, 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' pankartıyla çıktı.
TARAFTARDAN KONVOYLU EŞLİK
Trabzonsporlu taraftarlar maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle M.Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Taraftarlar Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takıma destek verdi.
SÖRLOTH YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
İkinci yarıda ilk gol Başakşehir'den geldi. 46'da Caleb Ekuban'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
GOLÜN ASİSTİ VİSCA'DAN
52'de Visca'nın sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 56'da Başakşehir golü buldu. Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba takımını öne geçirdi.
UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
63'te Sosa'nın kullandığı kornerde Skrtel topu kafayla kendi ağlarına gönderdi. 77'de Gulbrandsen'in şutunu Uğurcan kurtardı. 78'de Demba Ba'nın şutunda yine Uğurcan başarılıydı.
KAZANAMIYORSAN KAYBETME
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşmanın belirli bölümlerinde iyi oynadıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Kazanamıyorsanız kaybetmemek de önemli" ifadesini kullandı.
DA COSTA TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Yeni Malatya maçında forma giyemeyen Da Costa, Başakşehir maçıyla takıma geri döndü. Yıldız oyuncu ilk 11'de forma giydi.
STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ
trabzon'daki maç öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyum dezenfekte edildi. Özel ekipler stadın her tarafını dezenfekte etti.
SÖRLOTH İÇİN ÖZEL MARŞ ÇALINDI
Trabzonspor'un Norveçli starı Sörloth'un talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı. 2 takım oyuncuları maça, 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' pankartıyla çıktı.
TARAFTARDAN KONVOYLU EŞLİK
Trabzonsporlu taraftarlar maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle M.Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti. Taraftarlar Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takıma destek verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.