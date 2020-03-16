Ahmet Ağaoğlu: Penaltımız verilmedi!

rabzonspor

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçının ardından hakem Fırat Aydınus'a yüklendi. Aydınus'un Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyonda hatalı bir karar verdiğini söyleyen Ağaoğlu," dedi. Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi konusunda ise "" ifadelerini kullandı.