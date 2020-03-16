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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    Ahmet Ağaoğlu: Penaltımız verilmedi!

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçının ardından hakem Fırat Aydınus'a yüklendi. Ağaoğlu, Skrtel’in Nwakaeme’yi çektiği pozisyonda hakemin penaltılarını es geçtiğini söyledi.

    Ağaoğlu: Penaltımız verilmedi!
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçının ardından hakem Fırat Aydınus'a yüklendi. Aydınus'un Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyonda hatalı bir karar verdiğini söyleyen Ağaoğlu, "Hakem net bir penaltımızı vermedi" dedi. Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi konusunda ise "Bana sorarsanız, lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Devletimizin alacağı kararlara saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

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